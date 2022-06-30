شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلى اليوم الأربعاء 29 / 6 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - وافق مسئولو النادي الأهلي على طلب البرتغالي ريكاردو سواريز المدير الفني الجديد، بضرورة ضم أخصائي علاج طبيعي للجهاز الفني الجديد.
وطلب سواريز خلال جلسته مع مسئولي الأهلي اليوم الأربعاء، ضم أخصائي علاج طبيعي للجهاز الفني على أن يكون برتغالي الجنسية ضمن الطاقم المساعد، الذي سيضم 5 أفراد، وهو ما رحب به مسئولي القلعة الحمراء.
يُحدد مسئولو النادي الأهلي خلال الساعات المقبلة موعد المؤتمر الصحفي المقرر عقده لتقديم البرتغالي ريكارد سواريز المدير الفني الجديد للفريق.
ورغم أن الأهلي لم يُحدد حتى الآن موعد المؤتمر الصحفي لتقديم المدرب الجديد، بل إن مسئولى القلعة الحمراء لم يعلنوا حتى الآن بشكل رسمي عن تعيين سواريز مديراً فنياً للفريق، لكن الإعلامي أحمد شوبير أعلن خلال الساعات الماضية على صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وبرنامجه الإذاعي أن الأهلي سيُقدّم سواريز في مؤتمر صحفي غداً، الخميس.