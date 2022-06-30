شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلى اليوم الأربعاء 29 / 6 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مسئولو النادي الأهلي على طلب البرتغالي ريكاردو سواريز المدير الفني الجديد، بضرورة ضم أخصائي علاج طبيعي للجهاز الفني الجديد.

وطلب سواريز خلال جلسته مع مسئولي الأهلي اليوم الأربعاء، ضم أخصائي علاج طبيعي للجهاز الفني على أن يكون برتغالي الجنسية ضمن الطاقم المساعد، الذي سيضم 5 أفراد، وهو ما رحب به مسئولي القلعة الحمراء.