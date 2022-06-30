شكرا لقرائتكم خبر عن متعب: رامى ربيعة سيحاسب نفسه كثيرا على خطأه أمام سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عماد متعب، نجم الأهلى السابق، إن الأهلى خسر أمام سموحة نتيجة الأخطاء الساذجة التى ارتكبها لاعبوه، ومنها الهدف الأول الذى سجله مروان محسن من خطأ رامى ربيعة.

وأضاف متعب فى برنامج استاد أون الذى يذاع على قناة أون تايم سبورت، أن رامى ربيعة سيحاسب نفسه كثيرا على الخطأ، موجها رسالة لربيعة فائلا: "دماغك كانت فين وبتفكر فى إيه يارامى".

وخسر الأهلى أمام سموحة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وبهذه النتيجة توقف رصيد الأهلي عند 44 نقطة في المركز الثالث بينما ارتفع رصيد سموحة إلى 39 نقطة في المركز الخامس، وتلقى الأهلي الهزيمة الأولى تحت قيادة سامي قمصان بخلاف أنها المباراة الأخيرة له في قيادة الفريق الأحمر قبل تولي المدير الفني الجديد المسئولية الفنية.