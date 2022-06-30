شكرا لقرائتكم خبر عن الجهاز الفنى للزمالك يطمئن على سيف جعفر بعد إصابته بكسر فى الذراع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الجهاز الفنى ولاعبى الزمالك على الاطمئنان على حالة سيف فاروق جعفر، بعد الإصابة التى تعرض لها خلال مواجهة سيراميكا في الدوري الممتاز أمس.

وكشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن نتيجة الأشعة والفحوصات التي خضع لها سيف فاروق جعفر عقب الإصابة.

وتعرض سيف جعفر لاعب وسط الفريق، لإصابة قوية في ذراعه، خلال مباراة سيراميكا كليوباترا، وأكد أسامة أن نتيجة الأشعة أثبتت إصابة اللاعب بكسر في المشطية الرابعة للذراع .

وأشار رئيس الجهاز الطبي للفريق إلى أنه قام بعمل "جبيرة" للاعب أمس، وسيتم لاحقا تحديد إذا كان اللاعب سيستمر في العلاج التحفظي من خلال "الجبيرة" التي تم عملها له، أو اللجوء لتدخل جراحي من خلال تثبيت الكسر بواسطة المسامير أو الشرائح.

وكان الزمالك فاز على سيراميكا كليوباترا بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة الثالثة والعشرين من الدوري ليواصل تصدره البطولة برصيد 51 نقطة.