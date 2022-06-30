شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد بلال: إهدار لاعبى الأهلي أكثر من 18 فرصة أمام مرمى سموحة أمر مش طبيعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعجب أحمد بلال نجم الأهلي السابق من كم الفرص الكثيرة التي أهدرها لاعبي الأهلي في مباراة سموحة والتي انتهت بخسارة الفريق الأحمر بنتيجة 3 / 2.

وقال في تصريحات لقناة الأهلي: "انت كمهاجم بتبقى مضغوط والمدافعين بيكونوا قلقانين وقوع أخطاء أو احتساب ركلة جزاء تسجل هدف".

وتابع: "عندك كثافة هجومية وتنظيم هجومي ولكن في النهائي المدير الفني يعمل على إيصال المهاجم لتسجيل أهداف ويمنع الفريق الآخر من تسجيل أهدف، وبالفعل أتيحت أكثر من 7 فرص ولا تسجل وكان من الطبيعي ان تستقبل أهداف".

أوضح: "المفروض لما تجيلي فرصة أسجل منها وفي بعض الأوقات أسجل فرص وكمية الفرص غير الطبيعية فيه منها سوء حظ وفيه منها عدم تركيز وإنهاء غير جيد عشان منتهمش الحظ بكل حاجة وحوالي 18 فرصة قدام الجون وكلهم يضيعوا وده امر مش طبيعي بالنسبة لي".

أردف: "واستغلال الفرص صفر ولازم شريف يقعد مع نفسه وطاهر يقعد مع نفسه، وصلاح محسن وبضيع الفرص بشكل مبالغ فيه، وهتكلم على الناحية القتالية وانت خسران 3 / 0 وكان ممكن تبقى 3 / 3".