شكرا لقرائتكم خبر عن عادل عبد الرحمن بعد خسارة الأهلي من سموحة: انسوا اللى حصل وفيه مدرب جديد جاى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتقد عادل عبد الرحمن، نجم الأهلي السابق، أنه كان هناك تنويع في الهجوم خلال مباراة سموحة والتي خسرها الفريق الأحمر بنتيجة 3 / 2، قائلا: "لكن لما يدخل فيك الهدف حدث شد عصبي وخلاك تبقى مشدود".

وقال في تصريحات لقناة الأهلي: "الدوري العام فيه حاجة اسمها فروق النقاط عندما تصل إلى نهاية الدوري سنجمع النقاط".

وتابع: "هناك مدرب سيتولى المهمة من بكرة وارفع راسك وفيه فرق خسرت 3 أو 4 مباريات". وأوضح: "احنا نقفل الصفحة وانسوا الموضوع انتهى ونتعلم من الأخطاء وفيه مدرب تاني هيقود بدل سامي قمصان".

أضاف: "مش عايزين نبقى منهزمين وزعلانين مباراة وعدت ارميها ورا ضهرك، وارميها من تاني والسنة دي عايزين دوري".