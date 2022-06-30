شكرا لقرائتكم خبر عن فاروق جعفر: الأهلى دفع ثمن الأخطاء أمام سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد فاروق جعفر، نجم الزمالك الأسبق، أن الأهلى دفع ثمن خطأ رامى ربيعة والدفاع أمام سموحة فى المباراة التى جمعت الفريقين، وانتهت بفوز الفريق السكندري بثلاثية مقابل هدفين.

وقال جعفر فى تصريحات لبرنامج استاد أون تايم سبورت، إن خطأ رامى ربيعة جعل محمد هانى يخطأ ومنها سجل مروان حمدى الهدف الأول لفريقه فى مرمى الأحمر.

وقال ملك النص إن مروان حمدى يمتلك مهارات هائلة، متمنيا عودته للقلعة البيضاء، مشيدا بمستواه ومستوى حمدى علاء أيضا.

وفاز فريق سموحة على الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء على استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري.