شكرا لقرائتكم خبر عن طرد سيد عبد الحفيظ فى مباراة الأهلى وسموحة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض سيد عبد الحفيظ للطرد فى مباراة الأهلى وسموحة التى أقيمت على استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة 23 من عمر مسابقة الدورى العام.

وجاء تشكيل الأهلى كالتالى: حراسة المرمى : محمد الشناوى،خط الدفاع : رامى ربيعة – ياسر إبراهيم – محمد هانى – على معلول،خط الوسط : اليو ديانج – صلاح محسن - قفشة - طاهر محمد – احمد نبيل كوكا،خط الهجوم : محمد شريف.

وجاء تشكيل سموحة كالآتي: حراسة المرمى: الهاني سليمان،الدفاع: شريف رضا – أحمد حكم – أحمد بيكهام – خالد عبد الفتاح،الوسط: محمد متولي "كناريا" – حمدي علاء،أمامهما: مصطفى الخواجة – حسين فيصل – عبد الكبير الوادي - مروان حمدى.

ويحتل فريق الأهلى المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى برصيد 44 نقطة بعدما لعب 19 مباراة فاز فى 13 لقاء وتعادل فى خمسة لقاءات وخسر مباراة وسجل لاعبوه 42 هدفا وتلقت شباكهم 15 هدفا، فيما يحتل سموحة المركز الخامس برصيد 36 نقطة بعدما لعب 22 مباراة فاز فى 9 مواجهات وتعادل فى مثلهم وخسر أربعة مباريات وسجل 33 هدفا وتلقت شباكه 28 هدفا.