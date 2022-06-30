شكرا لقرائتكم خبر عن ذهبية وخمس برونزيات.. حصاد بعثة مصر اليوم الأربعاء فى دورة البحر المتوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد حصاد البعثة المصرية اليوم الأربعاء في منافسات دورة ألعاب البحر المتوسط التى تقام بالجزائر نتائج متفاوتة، حيث حققت البعثة ذهبية وخمس برونزيات.

وجاءت نتائج البعثة المصرية اليوم فى دورة البحر المتوسط كالتالى:

حققت شيماء محمد الميدالية البرونزية لمنافسات 53 كجم للمصارعة الحرة، بعد الفوز على لاعبة إيطاليا في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وحقق محمد عبد الموجود الميدالية الذهبية لمنافسات وزن 66 كجم جودو، بعد الفوز على بطل إيطاليا في المباراة النهائية بالايبون، بعدما تأهل لهذا الدور بعد الفوز على لاعب المغرب بالايبون في الدور قبل النهائي، والفوز فاز على بطل قبرص في دور الثمانية.

وحقق على زهران الميدالية البرونزية فى منافسات الجمباز بعدما احتل المركز الثالث برصيد 14.6، واحتل اللاعب المصرى عمر عبد الرحمن المركز الخامس بعدما حصل على 14.2 ضمن نفس الفعاليات، ليفشل فى تحقيق أى ميدالية.

كما توج عزمي محيلبة بالميدالية البرونزية في منافسات الرماية إسكيت لدورة ألعاب البحر المتوسط المقامة حاليا فى وهران بالجزائر.

وحقق يسرى سامي لاعب منتخب الجودو، المركز الثالث والميدالية البرونزية في منافسات وزن 60 كجم للجودو.

وحققت سمر حمزة الميدالية البرونزية لمنافسات 76 كجم للمصارعة الحرة بعد الفوز على لاعبة إسبانيا فى مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، وبذلك يرتفع رصيد بعثة مصر لـ22 ميدالية بينهم 5 ذهب و5 فضة و12 برونز.

من ناحية أخرى نجح يسري رزق، لاعب منتخب الملاكمة، فى التأهل إلى نهائي دورة ألعاب البحر المتوسط في منافسات وزن فوق 91، بعد الفوز على بطل الجزائر 3-0 فى نصف النهائى.

وتأهلت هنا جودة، لاعبة المنتخب الوطنى لتنس الطاولة، للدور ربع النهائى فى منافسات دورة ألعاب البحر المتوسط بعد الفوز على منافستها التونسية 4-0 في ثالث لقاءاتها بدور المجموعات الثاني .

كما حجز عمر عصر، لاعب منتخب تنس الطاولة، مقعده فى منافسات ربع النهائي وجاء تأهل عصر لربع النهائي بعد اعتذار منافسه البرتغالي للإصابة.

نجح الملاكم عمر عبد العزيز فى التأهل إلى نصف نهائى منافسات الملاكمة وزن 69 كجم.