إتحاد الكرة : «اللي مش عاجبه يستقيل»

الشارقة - اميمة ياسر - قرر الاتحاد المصري لكرة القدم تعيين الألماني مارك كلاتينبرج رئيسا للجنة تطوير الحكام بعد موافقة مجلس الجبلاية وفقا لأخبار اليوم.

ولم يتطرق بيان اتحاد الكرة حول مصير عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام ، سواء ببقاءه في منصبه أو إقالته.

وبحسب أخبار اليوم ، تم طرح عدة أسماء للعمل مع الخبير الأجنبي خلال اجتماع اتحاد الكرة ومن ضمنهم سمير عثمان وجهاد جريشة ، حال استقالة أو إقالة عصام عبد الفتاح.

وأكد مصدر داخل اتحاد الكرة أن مارك كلاتنبرج الخبير الأجنبي قد وصل بالفعل الي القاهرة ، علي أن يتم تقديمة في مؤتمر صحفي خلال الساعات القليلة القادمة ويباشر عمله فوراً بشأن تطوير التحكيم المصري.

لجنة الحكام

ويضغط اتحاد الكرة على عصام عبد الفتاح لتقديم استقالته من لجنة الحكام بعد هجومه الأخير على المجلس بعدما قرر اتحاد الكرة التعاقد مع خبير أجنبي لتطوير شؤون التحكيم بالتعاون مع عبد الفتاح الذي هدد بانه لن يعمل مع الخبير الأجنبي.

هجوم عبد الفتاح

وقال عبد الفتاح في تصريحات سابقة " الخبير الأجنبي لن يفيد الكرة المصرية فى أى شىء".

وأضاف عبدالفتاح "ما الذي سيضيفه الخبير الأجنبي للتحكيم المصر دي وكيف سيتعامل الخبير الأجنبي مع الحكام ومصر لديها كفاءات قادرة على قيادة منظومة التحكيم في مصر".

وواصل "كان يجب على اتحاد الكرة أن يجلس مع أهل الخبرة لمعرفة رأيهم في استقدام خبير أجنبي وبحترام رأي اتحاد الكرة لكنه لم يأخذ رأيي في استقدام خبير للجنة الحكام".

وتابع " لم أنسحب رغم أن كلمة استقدام خبير أجنبي قدوت تحزنني لكني رجل عسكري ومازلت في منصبي لن أتهرب من مسؤولية رئاسة لجنة الحكام لكن في حال تعيين خبير أجنبي يبقى يشيل المسؤولية كلها ولا بد من دراسة الملف بشكل جيد قبل القرار النهائي "

وأضاف" ووجود خبير تحكيمى فى وجودى يسيء لى ولكن أنا مستمر ولن أهرب من المسئولية ولو استعنت باكثر من خبير أجنبي لم تستطيع التطوير لان التحكيم الحلقة الأضعف في مصر بسبب التعصب الأعمى والإعلام الملون ورؤساء الأندية التي تقحم التحكيم في ازماتهم"

وكشف عبد الفتاح "كل الأسماء التي يتم طرحها لتطوير التحكيم لا تصلح، وعلى رأسهم كلاتينبرج وحال مجيئه فإنه سيتولى المسؤولية كاملة لأنني لن أكون موجودا وأبلغت مسؤولي الاتحاد من قبل بأن أرحل، وأطالب بذلك حال رغبتهم".

واوضح عبد الفتاح "سأظل رئيسا للجنة التحكيم حتى إذا جاء خبير تحكيمي أجنبى وعرضت على اتحاد الكرة أن أرحل وأمشى دلوقتى وبعرض الأمر تانى دلوقتى ولو جاء كلاتنبيرج سيتحمل المسئولية كاملة يبقى أنا مش موجود".

وشدد " لو تم استقدام مارك كلاتنبيرج لن أعمل معه هو ينفع لواء يشتغل تحت ملازم ويجب النظر للدول التي استعانت بخبراء أجانب ما حدث لهم من تطوير للتحكيم.