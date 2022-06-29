شكرا لقرائتكم خبر عن 60 دقيقة.. سموحة متقدم على الأهلي 3 / 1 والأحمر يسجل أول أهدافه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستمر تقدم سموحة على الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف بعد مرور 60 دقيقة من عمر المباراة التي تجمعهما مساء الأربعاء على استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري.

بدأت المباراة بضغط من الأهلي، قبل أن يتحصل على ركنية في الدقيقة الثالثة ولكن لم يستغلها لاعبي الفريق الأحمر وتحولت إلى ركنية، وهدد محمد شريف مرمى سموحة في الدقيقة السادسة بتسديدة قوية ولكنها مرت أعلى العارضة بعدما استلم تمريرة جيدة من محمد هاني.

وسدد رامي ربيعة تصويبة قوية في الدقيقة الثامنة ولكنها مرت بجوار القائم الأيمن لمرمى سموحة، وسدد مروان حمدي الهدف الأول لسموحة في الدقيقة التاسعة مستغلا خطأ ربيعة في التمرير.

وأهدر محمد شريف فرصة هدف مؤكد في الدقيقة 13 من كرة رأسية مرت بجوار القائم الأيسر لمرمى الهاني سليمان، بعدما وصلته عرضية متقنة من محمد هاني، ورفض صلاح محسن هدية محمد شريف في الدقيقة 18 بعدما منحه تمريرة سحرية داخل منطقة الجزاء وجعله في مواجهة مع مرمى سموحة ولكن الكرة مرت من أسفل قدم صلاح.

وسدد محمد شريف كرة رائعة في الدقيقة 24 ولكنها مرت بجوار القائم الأيمن لسموحة، واستمرت سيطرة الأهلي على مجريات اللعب في حاولة لتسجيل هدف التعادل.

وصوب شريف رضا لاعب سموحة تسديدة قوية على مرمى الشناوي في الدقيقة 13 ولكن أبعدها الشناوي قبل أن يخرجها دفاع الأهلي إلى ركنية، وعاد شريف رضا وسدد تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 36 ولكن مرت بجوار القائم الأيسر للشناوي.

وضاعت فرصة هدف محقق للأهلي في الدقيقة 40 من جملة منظمة من ركلة ثابتة لعبها علي معلول ووصلت إلى دبانج ومررها إلى محمد شريف الذي سددها ولكن ارتطمت بالعارضة وعادت إلى يد الهاني سليمان.

وسجل عبد الكبير الوادي الهدف الثاني لسموحة في الدقيقة 45 مستفيدا من خطأ اليو ديانج في استلام الكرة ووجود مساحة في ظهر دفاع الأهلي وسددها في سقف شبكة محمد الشناوي.

وأهدر أفشة فرصة هدف محقق للأهلي في الدقيقة 47 من هجمة من الجبهة اليمنى بعدما سدد الكرة ولكن مرت بجوار القائم الأيسر لمرمى الهاني سليمان، استمرت النتيجة بتقدم الفريق السكندري بثنائية حتى نهاية الشوط الأول.

وأجرى الأهلي تعديلا على تشكيلة الفريق الأحمر بخروج رامي ربيعة ونزول حسين الشحات مع بداية الشوط الثاني، فيما سجل مروان حمدي الهدف الثالث لسموحة في الدقيقة 46 من عمر المباراة.

وعدل الأهلي النتيجة بتسجيل الهدف الأول في الدقيقة 59 عن طريق طاهر محمد برأسية بعد استقبال عرضية من حسين الشحات من الجبهة اليمنى.

وأهدر صلاح محسن فرصة تسجيل الهدف الأول للأهلي في الدقيقة 50 بعد استلام تمريرة من طاهر محمد داخل منطقة جزاء سموحة، ولكن لم يحسن استغلالها ومرت بعيدا عن المرمى.

وأجرى الأهلي تغييرين دفعة واحدة في الدقيقة 55 بنزول حسام حسن وزياد طارق بدلا من صلاح محسن وعلي معلول، على أن يتحول أحمد نبيل كوكا للعب كظهير أيسر.

ويتكون تشكيل الأهلي من، محمد الشناوى في حراسة المرمى ومحمد هاني، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، وعلي معلول في الدفاع، وأحمد نبيل مانجا واليود يانج ومحمد مجدي أفشة في الوسط وصلاح محسن وطاهر محمد ومحمد شريف في الهجوم.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، حمدى فتحى – حسام حسن – وليد سليمان – أيمن أشرف – حسين الشحات – على لطفى – محمد عبد المنعم – كريم فؤاد – زياد طارق

ويتكون تشكيل سموحة من: الهاني سليمان في حراسة المرمى، شريف رضا – أحمد حكم – أحمد بيكهام – خالد عبد الفتاح في الدفاع، محمد متولي "كناريا" – حمدي علاء، مصطفى الخواجة في الوسط، حسين فيصل – عبد الكبير الوادي - مروان حمدي في الهجوم.