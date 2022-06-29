شكرا لقرائتكم خبر عن الفرحة حلوة.. تتويج ثنائى الجودو وزهران الجمباز بميداليات البحر المتوسط "صور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيطرت حالة من السعادة على لاعبى البعثة المصرية بعد التتويج بميداليات البحر المتوسط بالجزائر، حيث توج محمد عبد الموجود بالذهبية فى الجودو، ويسرى سامى بالبرونزية فى نفس اللعبة. وتوج أيضا على زهران ببرونزية الجمباز فى البطولة نفسها.

حقق عبد الموجود الذهبية لمنافسات وزن 66 كجم جودو، بعد الفوز على بطل إيطاليا في المباراة النهائية بالايبون، وتواصل مصر رفع رصيدها من الميداليات، والتى وصل لـ21 ميدالية بينهم 5 ذهب و5 فضة و11 برونز.

وحقق على زهران الميدالية البرونزية فى منافسات الجمباز بعدما احتل المركز الثالث. كما توج عزمي محيلبة بالميدالية البرونزية في منافسات الرماية إسكيت لدورة ألعاب البحر المتوسط المقامة حاليا فى وهران بالجزائر.

وحقق يسري سامي لاعب منتخب الجودو، المركز الثالث والميدالية البرونزية في منافسات وزن 60 كجم للجودو بدورة ألعاب البحر المتوسط بعد الفوز على لاعب الجزائر بالايبون.