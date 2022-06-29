شكرا لقرائتكم خبر عن سمر حمزة تحصد برونزية المصارعة وزن 76 كيلو بدورة ألعاب البحر المتوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت سمر حمزة الميدالية البرونزية لمنافسات 76 كجم للمصارعة الحرة في منافسات دورة ألعاب البحر المتوسط المقامة بمدينة وهران بالجزائر بعد الفوز على لاعبة إسبانيا فى مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، وبذلك يرتفع رصيد بعثة مصر لـ22 ميدالية بينهم 5 ذهب و5 فضة و12 برونز.

ونجح الملاكم عمر عبد العزيز فى التأهل إلى نصف نهائى منافسات الملاكمة وزن 69 كجم، في منافسات دورة ألعاب البحر المتوسط المقامة بمدينة وهران بالجزائر.

ويلتقى عمر عبد العزيز مع بطل مونتنيجرو فى نصف النهائى بعدما أقصى بطل إيطاليا فى نفس الدور.

وحققت شيماء محمد الميدالية البرونزية لمنافسات 53 كجم للمصارعة الحرة بعد الفوز على لاعبة إيطاليا في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وحقق محمد عبد الموجود الميدالية الذهبية لمنافسات وزن 66 كجم جودو، بعد الفوز على بطل إيطاليا في المباراة النهائية بالايبون، بعدما تأهل لهذا الدور بعد الفوز على لاعب المغرب بالايبون في الدور قبل النهائي، والفوز فاز على بطل قبرص في دور الثمانية.

وحقق على زهران الميدالية البرونزية فى منافسات الجمباز بعدما احتل المركز الثالث برصيد 14.6، واحتل اللاعب المصرى عمر عبد الرحمن المركز الخامس بعدما حصل على 14.2 ضمن نفس الفعاليات، ليفشل فى تحقيق أى ميدالية.

كما توج عزمي محيلبة بالميدالية البرونزية في منافسات الرماية إسكيت لدورة ألعاب البحر المتوسط المقامة حاليا فى وهران بالجزائر.