شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار نادى الزمالك اليوم الأربعاء 29 / 6 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك اليوم الأربعاء 29 / 6 / 2022 العديد من الأخبار المهمة، على رأسها تغريم طارق حامد لاعب وسط الفريق غرامة مالية بسبب تراكم الإنذارات وكثرة الإيقافات.

الزمالك يغرم طارق حامد بسبب الإيقاف لتراكم الإنذارات

اشتعلت الأحداث سريعا داخل نادى الزمالك عقب إعلان رحيل أشرف بن شرقى لاعب وسط الفريق عقب نهاية عقده مع الزمالك، وعدم التجديد له، بخلاف أزمة الثنائى محمد أبو جبل وطارق حامد لاعبا الفريق.

خالد الغندور يكشف وجهة أشرف بن شرقى المقبلة وموعد رحيله عن الزمالك

أكد الاعلامى خالد الغندور أن ناديى الدحيل وقطر القطريان يتنافسان على التعاقد مع المغربى أشرف بن شرقى نجم الزمالك الذى تأكد رحيله عن القلعة البيضاء بنهاية الموسم.

جدول ترتيب هدافى الدورى المصرى قبل ختام مباريات الجولة 23 للمسابقة

عزز أحمد سيد زيزو، لاعب نادى الزمالك، صدراته على جدول ترتيب هدافى بطولة الدورى الممتاز، بعد إحرازه هدفا فى فوز الأبيض على نظيره سيراميكا 3-2، ليرتفع رصيده إلى 12 هدفا. ويحتل المركز الثاني كل من مروان حمدي وجوب مابولولو برصيد 10 أهداف.