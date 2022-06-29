شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مصطفى يغيب عن لقاء الإسماعيلى وسموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يغيب أحمد مصطفي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي عن مباراة سموحة ضمن منافسات الجولة الـ 24 من عمر مسابقة الدوري العام، لتراكم البطاقات الصفراء.

يأتي ذلك بعدما حصل أحمد مصطفي علي ثلاث إنذارات خلال لقاءات الزمالك والجونة (الدور الأول)، بجانب مباراة غزل المحلة التي أقيمت مساء أمس الثلاثاء على ملعب الأخير وانتهت بالتعادل السلبي.

وشارك أحمد مصطفى هذا الموسم خلال مسابقة الدوري العام، فى 11 مباراة بواقع 624 دقيقة، وصنع هدفا وحيدا.

ويستعد الإسماعيلى فى الوقت الحالي لمواجهة فريق غزل المحلة مجددا فى قبل نصف نهائي كأس رابطة الأندية المحترفة والمقرر إقامتها يوم 3 يوليو المقبل فى تمام الساعة السادسة مساءً على ملعب المقاولون العرب بالجبل الأخضر.