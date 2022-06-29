شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة المنظمة لأمم أفريقيا لليد تواصل اجتماعاتها لإنهاء استعدادا الاستضافة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل اللجنة المنظمة لبطولة الأمم الأفريقية لكرة لليد فى نسختها الـ25 للرجال اجتماعاتها للتنسيق بين جميع الجهات من أجل إخراج البطولة فى أفضل صورة لها، حيث تستضيف مصر 13 منتخبا أفريقيا بجانب المنتخب الوطنى المصرى، وتقام البطولة خلال الفترة من 11 إلى 18 يوليو 2022.

وأعلن اتحاد كرة اليد، بشكل رسمى، عن الحضور الجماهيرى فى بطولة كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر شهر يوليو المقبل، وذلك عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".

وتستضيف مصر كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد خلال الفترة من 9 إلى 19 يوليو المقبل، على صالتي مجمع حسن مصطفى وأكتوبر الدولية.

وأكد محمد الألفي مدير البطولة مسبقا، أن اللجنة المنظمة للبطولة عقدت اجتماعا مهما، تم خلاله مناقشة ملف التذاكر، وسيكون الحد الأقصى لحضور الجمهور في صالة حسن مصطفى 4500 مشجع، وفي صالة أكتوبر الدولية 2000 مشجع.

وأضاف الألفي: "خلال الأيام المقبلة سيتم الإعلان عن أسعار التذاكر وآلية الحجز لحضور الجمهور مباريات البطولة".

ويشارك في البطولة 14 منتخبا، تم تقسيمها إلى 4 مجموعات حسب القرعة على النحو التالي:

المجموعة الأولى: مصر - المغرب - الكاميرون.

المجموعة الثانية: الجزائر - الجابون - غينيا - كينيا.

المجموعة الثالثة: تونس - الرأس الأخضر - نيجيريا.

المجموعة الرابعة: أنجولا - الكونغو الديمقراطية - السنغال - زامبيا.