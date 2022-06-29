شكرا لقرائتكم خبر عن شيماء محمد تقتنص برونزية المصارعة الحرة وزن 53 كيلو بدورة البحر المتوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت شيماء محمد الميدالية البرونزية لمنافسات 53 كجم للمصارعة الحرة في منافسات دورة ألعاب البحر المتوسط المقامة بمدينة وهران بالجزائر، بعد الفوز على لاعبة إيطاليا في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وبهذه الميدالية تواصل مصر رفع رصيدها من الميداليات، والتى وصل لـ21 ميدالية بينهم 5 ذهب و5 فضة و11 برونز.

وحقق محمد عبد الموجود الميدالية الذهبية لمنافسات وزن 66 كجم جودو، بعد الفوز على بطل إيطاليا في المباراة النهائية بالايبون، فى دورة ألعاب البحر المتوسط المقامة حاليا فى وهران بالجزائر.

وتأهل محمد عبد الجواد، لاعب منتخب الجودو، إلى نهائى منافسات وزن 66 كجم جودو بعد الفوز على لاعب المغرب بالايبون في الدور قبل النهائي، والفوز فاز على بطل قبرص في دور الثمانية.

وحقق على زهران الميدالية البرونزية فى منافسات الجمباز بعدما احتل المركز الثالث برصيد 14.6، واحتل اللاعب المصرى عمر عبد الرحمن المركز الخامس بعدما حصل على 14.2 ضمن نفس الفعاليات، ليفشل فى تحقيق أى ميدالية.

كما توج عزمي محيلبة بالميدالية البرونزية في منافسات الرماية إسكيت لدورة ألعاب البحر المتوسط المقامة حاليا فى وهران بالجزائر.