شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف بالكربون من أخطاء دفاع الأهلي آخرها أمام سموحة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل مروان حمدى، لاعب سموحة، هدف التقدم لفريقه في شباك الأهلى من خطأ دفاعي في الدقيقة 9 من عمر المباراة المقامة حاليا على استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة 23 من عمر مسابقة الدورى العام.

واستمر مسلسل الأخطاء الدفاعية للنادي الأهلي في المباريات الأخيرة، حيث جاء هدف غزل المحلة في مباراة الأهلي الأخيرة بالدوري قبل مباراة اليوم عن طريق حميد ماو بنفس الخطأ الدفاعي المعتاد من دفاع الأهلي حيث خطف لاعبي غزل المحلة الكرة أمام منطقة الجزاء وانتهت بهدف في شباك محمد الشناوي حارس مرمى الفريق.

ولم تتوقف الأخطاء الدفاعية عند الدوري، وتكررت نفس الأخطاء في دوري أبطال أفريقيا حيث تلقى الفريق الهدف الأول أمام الوداد من نفس الخطأ في المباراة التي خسرها بهدفين دون رد.

أهداف الوداد

ويستعد النادي الأهلي لإعلان التعاقد مع البرتغالي ريكاردو سواريز للإشراف على تدريب الفريق خلفًا للجنوب أفريقي بيتسو موسيماني الذى رحل وتولى سامي قمصان مهمة تدريب الفريق بشكل مؤقت بدلا منه.