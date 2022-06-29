شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 29 / 6 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 29 / 6 / 2022 العديد من الأخبار المهمة، على رأسها قرارات اتحاد الكرة بعد الاجتماع الذى استمر ثلاث ساعات، وأبرز قراراته تأجيل الإعلان عن اسم المدير الفنى الذى سيقود المنتخب خلال الفترة المقبلة وتولى الإنجليزى كاتينبرج قيادة لجنة الحكام.

الكاف يؤكد بالمستندات إدانة كيروش فى عقوبة الـ 25 ألف دولار

أكد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" إدانة البرتغالى كارلوس كيروش، مدرب المنتخب السابق، فى مسألة غرامة الـ25 ألف دولار.

مروان حمدى يقود هجوم سموحة أمام الأهلى

أعلن عبد الحميد بسيونى المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى سموحة تشكيل الفريق السكندرى استعدادا لمواجهة الأهلى في المباراة المقرر لها بعد قليل على استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة 23 من عمر مسابقة الدورى العام.

الأهلى يهاجم سموحة بـ محمد شريف وطاهر محمد طاهر وقفشة

أعلن سامى قمصان المدير الفني للأهلى تشكيلة الفريق التي ستخوض لقاء سموحة في المباراة المقررة بينهما بعد قليل باستاد الإسكندرية في الجولة الـ23 للدورى.

قرارات اتحاد الكرة اليوم.. تعيين كلاتينبرج والسوبر المصرى 21 أكتوبر بأبوظبى

عقد الاتحاد المصرى لكرة القدم، برئاسة جمال علام، اجتماعا اليوم الأربعاء، تم خلاله مناقشة العديد من الملفات المهمة، وتم الاستقرار على الآتى:

مصدر بالأهلى: يانكون يتولى مسئولية الإشراف على حراس مرمى قطاع الناشئين

كشف مصدر بالنادي الأهلي أن البلجيكي ميشيل يانكون سيتولى منصب الإشراف على حراس مرمى قطاع الناشئين بالقلعة الحمراء في الفترة القادمة، بعد رفض البرتغالي ريكاردو سواريز المدير الفني المرتقب للفريق الأحمر استمراره في جهازه وفضل استقدام مدربا لحراس المرمى في الجهاز المساعد له في تدريب الأهلي.

أحمد الشناوى يعود لحراسة مرمى بيراميدز بعد غياب 360 يوما

عاد أحمد الشناوى لحماية عرين بيراميدز بعد غياب 360 يوما بسبب الإصابة، وذلك أمام إنبى في المباراة المقامة حاليا بين الفريقين على استاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة 23 من عمر مسابقة الدورى العام.

ضحى هانى تحصد برونزية الريشة الطائرة بعد الخسارة من بطلة تركيا بدورة البحر المتوسط

حصدت ضحى هاني، لاعبة منتخب مصر للريشة الطائرة، ميدالية برونزية جديدة لبعثة مصر المشاركة في دورة ألعاب البحر المتوسط في مدينة وهران بالجزائر.