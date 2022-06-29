استدعاء ثنائى سيراميكا لمنتخب الناشئين

القاهرة - سامية سيد - تلقى نادي سيراميكا خطابا رسمياً من الاتحاد المصري لكرة القدم، باستدعاء عمرو مصطفى ومحمد خالد للانضمام إلى منتخب مصر للناشئين مواليد 2006.

وتضمن خطاب اتحاد الكرة أن استدعاء عمرو مصطفى ومحمد خالد يأتي ضمن استعدادات منتخب الناشئين استعدادًا لبطولة شمال أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالجزائر 2023.

وجاء استدعاء عمرو مصطفى الذي يلعب في مركز الظهير الأيمن، ومحمد خالد الذي يلعب كمهاجم بعد متابعة من قبل الجهاز الفني لمنتخب الناشئين بقيادة محمد وهبة.

من ناحية أخرى حقق فريق الزمالك الفوز على سيراميكا بنتيجة 3 / 2 فى المباراة التى جمعتهما مساء أمس الثلاثاء، على استاد القاهرة الدولى، فى إطار منافسات الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدورى المصرى الممتاز، حيث سجل للأبيض إمام عاشور وسيف الدين الجزيرى وأحمد سيد زيزو، وسجل هدفى سيراميكا شادى حسين، وسيف تقا.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الزمالك للنقطة 51 فى صدارة ترتيب جدول الدورى، جمعها من 23 مباراة، حيث فاز فى 16 لقاء وتعادل في 3 مواجهات وخسر 4 مباريات، وسجل لاعبوه 41 هدفا واستقبل 25 هدفا، وفى المقابل تجمد رصيد سيراميكا عند النقطة 26 فى المركز الثانى عشر، جمعها من 23 مباراة فاز فى 5 لقاءات وتعادل فى 11 مباراة وخسر فى 7 مباريات وأحرز لاعبوه 24 هدفا وتلقت شباكهم 29 هدفا.