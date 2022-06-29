شكرا لقرائتكم خبر عن الشناوى: سعيد بعودتى للمشاركة مع بيراميدز والمنافسة على الدورى ليست مستحيلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب أحمد الشناوي، حارس مرمى فريق الكرة الأول بنادي بيراميدز، عن سعادته بفوز الفريق على إنبي بهدف في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء، ضمن فعاليات الجولة 23 من الدوري الممتاز.

وقال الشناوي: "سعيد بالمشاركة اليوم والأهم هو الفوز واستعادة الانتصارات والمباريات المقبلة لا تتحمل التعادل أو التعثر".

أضاف حارس بيراميدز: "عدت إلى الملاعب منذ فترة لكن لم أكن أشارك بصفة أساسية وسعيد بالعودة للمشاركة لكنني أؤكد أن المشاركة من عدمها ليست الأمر الهام والأهم منها هو تحقيق الفوز وحصد نقاط المباراة".

وتابع: "المنافسة على حصد لقب الدوري ليست مستحيلة لكنها صعبة للغاية فالفروقات بين اللاعبين ليست بالكبيرة وسنسعى جاهدين لتحقيق نتائج إيجابية في المباريات المقبلة".

وأتم: "أرغب في التركيز خلال المرحلة المقبلة على استعادة جزء من أدائي بعد فترة الغياب الكبيرة بسبب الإصابة وأتمنى التوفيق للفريق فيما هو مقبل".

وحقق فريق بيراميدز الفوز على إنبى، بهدف نظيف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأربعاء، على استاد الدفاع الجوى، ضمن لقاءات الجولة 23 على استاد الدفاع الجوي.

بهذه النتيجة يحتل بيراميدز المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى برصيد 49 نقطة جمعها من 23 مباراة، حيث حقق الفوز فى 15 مباراة وتعادل فى 4 مواجهات وخسر 4، وسجل لاعبوه 36 هدفا واستقبل 15 هدفا.

فيما يحتل إنبي المركز العاشر برصيد 26 نقطة من 23 جولة، حيث حقق الفوز فى 5 مباريات وتعادل فى 11 لقاء وخسر 7 مواجهات، وسجل لاعبوه 26 هدفا واستقبلوا 29 هدفا.