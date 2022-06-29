شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الطائرة يحدد قيمة شراء عقود اللاعبين.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أخطر مسئولو اتحاد الكرة الطائرة، برئاسة ياسر قمر، الأندية بقيمة شراء توثيق عقود اللاعبين فى الموسم الجديد. وجاء قيمة توثيق عقد اللاعب 50 جنيها وقيمة توثيق إعارة اللاعب 50 جنيها مع سداد نفس القيمة حال توثيق التعاقد مع مدرب أو توثيق تجديد عقد لاعب حالى بالفريق أو توثيق استمارة إنهاء التعاقد، فيما تضاف على القيمة المذكورة 14٪؜ من قيمة كل عقد.

وتضمنت شروط التوثيق إيضاح القيمة الإجمالية للعقد وتفاصيل السداد ومدة العقد وتاريخ تحرير العقد، حتى يتم الاعتماد، كما حذر الاتحاد الأندية من عدم توثيق أى عقود تحتوى على شطب أو مزيل.

واستقر مسئولو اتحاد الكرة الطائرة برئاسة ياسر قمر على انطلاق دورى الموسم الجديد 2022/2023 شهر أكتوبر القادم.

ويبدأ مسئولو اتحاد الكرة الطائرة قيد لاعبى الدورى الممتاز للرجال والسيدات بدءاً من يوم 15 أغسطس المقبل للموسم المحلى 2022 / 2023.

وكشف مصدر فى اتحاد الكرة الطائرة مسبقا عن استمرار القيد حتى يوم 30 سبتمبر المقبل لجميع الأندية فى الدرجة الأولى الممتاز.

وأخطر مسئولو اتحاد الكرة الطائرة مسبقا الأندية ببدء تسجيل اللاعبين للموسم الجديد بدءا من يوم 2 يوليو المقبل عدا الدرجة الأولى. ومن المقرر تسجيل لاعبى منطقة القاهرة فى خلال 11 يوم بدءا من يوم 2 و حتى يوم 21 يوليو.

أما منطقة الجيزة فيبدأ بها التسجيل من 5 يوليو وحتى 21 من نفس الشهر القادم خلال مدة 6 أيام، بينما فى منطقة الإسكندرية خلال الفترة من 13 و حتى 30 من نفس الشهر.

كما تم تحديد تسجيل مرحلتي تحت 12 سنة بنات وتحت 13 سنة بنين بسبب التصعيد بدءا من يوم 1 وحتى 15 أغسطس بدون غرامة تأخير لجميع المناطق.