شكرا لقرائتكم خبر عن عمر عبدالعزيز يتأهل لنصف نهائى الملاكمة وزن 69 ويضمن ميدالية لمصر بألعاب البحر المتوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح الملاكم عمر عبد العزيز فى التأهل إلى نصف نهائى منافسات الملاكمة وزن 69 كجم، في منافسات دورة ألعاب البحر المتوسط المقامة بمدينة وهران بالجزائر.

وضمن عمر عبد العزيز ميدالية جديدة لمصر، بعد الفوز على بطل ليبيا بنتيجة 3/ 0 فى ربع النهائى، نظرا لحصول أول أربع لاعبين على ميداليات. ويلتقى عمر عبد العزيز بطل مونتنيجرو فى نصف النهائى بعدما أقصى بطل إيطاليا فى نفس الدور.

وحققت شيماء محمد الميدالية البرونزية لمنافسات 53 كجم للمصارعة الحرة بعد الفوز على لاعبة ايطاليا في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وبهذه الميدالية تواصل مصر رفع رصيدها من الميداليات، والتى وصل لـ21 ميدالية بينهم 5 ذهب و5 فضة و11 برونز.

وحقق محمد عبد الموجود الميدالية الذهبية لمنافسات وزن 66 كجم جودو، بعد الفوز على بطل إيطاليا في المباراة النهائية بالايبون، بعدما تأهل لهذا الدور بعد الفوز على لاعب المغرب بالايبون في الدور قبل النهائي، والفوز فاز على بطل قبرص في دور الثمانية.

وحقق على زهران الميدالية البرونزية فى منافسات الجمباز بعدما احتل المركز الثالث برصيد 14.6، واحتل اللاعب المصرى عمر عبد الرحمن المركز الخامس بعدما حصل على 14.2 ضمن نفس الفعاليات، ليفشل فى تحقيق أى ميدالية.

كما توج عزمي محيلبة بالميدالية البرونزية في منافسات الرماية إسكيت لدورة ألعاب البحر المتوسط المقامة حاليا فى وهران بالجزائر.