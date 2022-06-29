شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يحقق فوزا صعبا على إنبى بهدف "تراورى" فى الدورى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق بيراميدز الفوز على إنبى، بهدف نظيف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأربعاء، على استاد الدفاع الجوى، ضمن لقاءات الجولة 23 على استاد الدفاع الجوي.

بهذه النتيجة يحتل بيراميدز المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى برصيد 49 نقطة جمعها من 23 مباراة، حيث حقق الفوز فى 15 مباراة وتعادل فى 4 مواجهات وخسر 4، وسجل لاعبوه 36 هدفا واستقبل 15 هدفا.

فيما يحتل إنبي المركز العاشر برصيد 26 نقطة من 23 جولة، حيث حقق الفوز فى 5 مباريات وتعادل فى 11 لقاء وخسر 7 مواجهات، وسجل لاعبوه 26 هدفا واستقبلوا 29 هدفا.

سيطر فريق بيراميدز على مجريات الدقائق الأولى، وفى الدقيقة 15 ألغى الحكم هدفا عالميا سجله عبد الله السعيد، بداعى وقوعه فى مصيدة التسلل.

وفى الدقيقة 26 سدد فخر الدين بن يوسف كرة قوية تصدى لها محمود جاد ببراعة، وفى الدقيقة 44 خرج أسامة جلال للإصابة، ودخل أحمد سامى بديلاً له.

مع بداية الشوط الثانى ضغط إنبى على دفاع بيراميدز، وهدد مرمى أحمد الشناوى، وفى الدقيقة 55 شن رمضان صبحى هجمة عنترية وكاد أن يسجل منها هدف التقدم، وفى الدقيقة 65 أهدر أحمد سامى هدفا محققا لبيراميدز بعدما سدد الكرة بالرأس مرت أعلى العارضة.

وفى الدقيقة 70 سدد جون إيبوكا كرة قوية مرت بجوار قائم أحمد الشناوى دون خطورة تذكر، وفى الدقيقة 83 سجل البوركينى إيرك تراورى هدف التقدم لبيراميدز، بعد تمريرة سحرية من وليد الكرتى، وأشار الحكم المساعد بالتسلل، وبعد تدخل تقنية الفار أحتسب الحكم الهدف.

وضم تشكيل بيراميدز كلاً من: حراسة المرمى أحمد الشناوي، خط الدفاع علي جبر - أسامة جلال - أحمد فتحي - حسين السيد، خط الوسط وليد الكرتي - بلاتي توريه - عبد الله السعيد - رمضان صبحي - إسلام عيسى، خط الهجوم فخر الدين بن يوسف.

وتواجد على مقاعد البدلاء: مهدي سليمان - إيريك تراوري - أحمد توفيق - نبيل دونجا - هشام محمد - محمد حمدي - فخري لاكاي - أحمد سامي - دودو الجباس.

فيما ضم تشكيل إنبى كلاً من حراسة المرمى محمود جاد، خط الدفاع علي فوزي - خالد رضا - إبراهيم القاضي - مصطفى دويدار، خط الوسط أحمد العجوز - عبد الرحمن عماد - زياد كمال - دينو بيتر - مصطفى شلبى، خط الهجوم جون إيبوكا.