شكرا لقرائتكم خبر عن تاكيس جونياس: إنبى فريق قوى وعنيد وهدفنا حل مشكلة التهديف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال اليوناني تاكيس جونياس، المدير الفني لنادي بيراميدز، إن الفريق حقق فوزا مهما للغاية على حساب إنبي وحصد 3 نقاط هامة في مشواره بمسابقة الدوري، مضيفًا أن المباراة لم تكن سهلة مطلقًا والمنافس لعب مواجهة قوية كونه فريق قوى وعنيد، ولكن من الضروري الاستمرارية ومواصلة الانتصار في الدوري وحصد النقاط المتتالية حتى يواصل المنافسة على اللقب.

وأشار تاكيس خلال تصريحاته بالمؤتمر الصحفى إلى أن الفريق يركز حاليا على تطوير الأداء من مباراة لأخرى والأداء وطريقة اللعب الجيدة هي التي ستمنح بيراميدز الفوز، ومن الضروري التركيز والتطور من مباراة لأخرى والاستمرار في سلسلة الانتصارات.

وشدد تاكيس على أنه وجهازه المعاون يسعون لحل مشكلة التهديف التي وضحت في الفترة الماضية، خاصة في ظل كم الفرص التي تتاح للفريق للتسجيل.

وعن إصابة أسامة جلال، أكد أن إصابته ليست كبيرة وأنه فضل استبداله لإراحته فقط خوفا من تفاقم الإصابة نظرا لحاجة الفريق لخدماته.