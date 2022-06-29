شكرا لقرائتكم خبر عن 30 دقيقة.. سموحة يحافظ على تقدمه أمام الأهلي 1 / 0 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستمر تقدم فريق سموحة على الأهلي بهدف نظيف بعد مرور 30 دقيقة من عمر المباراة التي تجمعهما مساء الأربعاء على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري.

بدأت المباراة بضغط من الأهلي، قبل أن يتحصل على ركنية في الدقيقة الثالثة ولكن لم يستغلها لاعبو الفريق الأحمر وتحولت إلى ركنية، وهدد محمد شريف مرمى سموحة في الدقيقة السادسة بتسديدة قوية ولكنها مرت أعلى العارضة بعدما استلم تمريرة جيدة من محمد هاني.

وسدد رامي ربيعة تصويبة قوية في الدقيقة الثامنة ولكنها مرت بجوار القائم الأيمن لمرمى سموحة، وسدد مروان حمدي الهدف الأول لسموحة في الدقيقة التاسعة مستغلا خطأ ربيعة في التمرير.

وأهدر محمد شريف فرصة هدف مؤكد في الدقيقة 13 من كرة رأسية مرت بجوار القائم الأيسر لمرمى الهاني سليمان، بعدما وصلته عرضية متقنة من محمد هاني، ورفض صلاح محسن هدية محمد شريف في الدقيقة 18 بعدما منحه تمريرة سحرية داخل منطقة الجزاء وجعله في مواجهة مع مرمى سموحة ولكن الكرة مرت من أسفل قدم صلاح.

وسدد محمد شريف كرة رائعة في الدقيقة 24 ولكنها مرت بجوار القائم الأيمن لسموحة، واستمرت سيطرة الأهلي على مجريات اللعب في حاولة لتسجيل هدف التعادل.

ويتكون تشكيل الأهلي من، محمد الشناوى في حراسة المرمى ومحمد هاني، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، وعلي معلول في الدفاع، وأحمد نبيل مانجا واليود يانج ومحمد مجدي أفشة في الوسط وصلاح محسن وطاهر محمد ومحمد شريف في الهجوم.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، حمدى فتحى – حسام حسن – وليد سليمان – أيمن أشرف – حسين الشحات – على لطفى – محمد عبد المنعم – كريم فؤاد – زياد طارق

ويتكون تشكيل سموحة من: الهاني سليمان في حراسة المرمى، شريف رضا – أحمد حكم – أحمد بيكهام – خالد عبد الفتاح في الدفاع، محمد متولي "كناريا" – حمدي علاء، مصطفى الخواجة في الوسط، حسين فيصل – عبد الكبير الوادي - مروان حمدي في الهجوم.