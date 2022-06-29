إنتر يعلن عودة البلجيكي لوكاكو إلى صفوفه قادماً من تشيلسي

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلن نادي إنتر الإيطالي اليوم الأربعاء عودة المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو إلى صفوفه قادماً من تشيلسي الإنكليزي.

وقال النادي اللندني في بيان "روميلو لوكاكو سيقضي موسم 2022-2023 مع إنتر ميلان بعد استكمال صفقة الإعارة لمدة موسم من تشيلسي".

بدوره، أعلن إنتر رسميًا عودة المهاجم من خلال مقطع فيديو نشره عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي قال فيه لوكاكو "لقد عدنا يا عزيزي" أثناء حديثه إلى رئيس النادي ستيفن تشانغ من على سطح مقر النادي.

وأضاف لوكاكو: "أنا سعيد جداً بالعودة".

وأفادت التقارير أن إنتر سيدفع ثمانية ملايين يورو لضم لوكاكو على سبيل الإعارة لموسم واحد، بالإضافة إلى ثلاثة ملايين مكافآت، مع موافقة اللاعب على خفض راتبه من أجل مغادرة "ستامفورد بريدج" على أن يتقاضى 8.5 ملايين يورو في الموسم المقبل.

وذكرت وسائل إعلام إيطالية أن إنتر وتشيلسي اتفقا على تمديد الاعارة لموسم آخر في حالة نجاح الانتقال، وقال محاميه سيباستيان ليدور الأربعاء إن "أي شيء يمكن أن يحدث" من الآن وحتى نهاية الموسم المقبل.

(بي إن سبورت)