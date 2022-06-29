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منتخب مصر .. بيتكوفيتش يطيح بـ «عصام الحضري»

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الشارقة - اميمة ياسر - كشف أحمد شوبير، عبر برنامجه الإذاعي  ، عن موقف عصام الحضري ومحمد شوقي مع منتخب مصر في الفترة القادمة وذلك عقب التعاقد مع مدير فني جديد.

وقال أحمد شوبير نجم الأهلي الأسبق ، أن بيتكوفيتش المدرب الأقرب لقيادة منتخب مصر، والذي سيطيح بالثنائي محمد شوقي، المدرب المساعد في الجهاز السابق، وأيضا عصام الحضري، مدرب حراس المرمى.

وأضاف شوبير: "البرتغالي باولو سوزا قرر الاعتذار عن تولي القيادة الفنية لـ منتخب مصر، في الوقت الذي لا يرغب خلاله اتحاد الكرة في التعاقد مع باولو سوزا".

وتابع أحمد شوبير : "ما قيل عن تدخل كيروش من أجل ابعاد باولو سوزا عن قيادة منتخب مصر غير صحيح، كما سيكون من الصعب التعاقد مع روي فيتوريا".

وأكد في ختام تصريحاته : "الأقرب لقيادة منتخب مصر في الفترة المقبلة هو الكرواتي فلاديميربيتكوفيتش، وهو لديه 59 عاما".

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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