شكرا لقرائتكم خبر عن استقبال خاص من لاعبى سموحة لعبد المنعم وحسام حسن باستاد الإسكندرية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حظى محمد عبد المنعم وحسام حسن لاعبا الأهلي باستقبال خاص من قبل لاعبي سموحة في استاد الإسكندرية، استعدادا قبل خوض المباراة التي تجمعهما مساء اليوم، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ23 من بطولة الدوري الممتاز.

يذكر أن ثنائي الأهلي كانا يلعبان في صفوف سموحة في الموسم الماضي، حيث لعب عبد المنعم معارا، بينما قام الأهلي بشراء حسام حسن من سموحة.

وخاض الأهلي تدريباته الماضية على ملعب التتش بعد الفوز على بيراميدز الأحد الماضي بهدفين لهدف ضمن منافسات ربع نهائي نسخة العام الماضي من بطولة كأس مصر.

وعقب مران الأمس توجه الفريق للإسكندرية للمبيت بها قبل خوض مباراة الليلة التي تُعد إحدى المحطات القوية في طريق الأهلي نحو الفوز ببطولة الدوري الممتاز.

ويدخل الأهلي مباراة الليلة وفي رصيده 44 نقطة جمعها من 19 مباراة، حيث فاز في 13 مباراة وتعادل في 5 وخسر مباراة واحدة، وسجل الأهلي 42 هدفاً فيما استقبلت شباكه 15هدفاً.

أما سموحة، فيدخل المباراة برصيد 36 نقطة جمعها من 22 مباراة، حيث فاز في 9 مباريات وتعادل في مثلها وخسر 4 مواجهات، وسجل 33 هدفاً وسكن شباكه 28 هدفاً.



استقبال خاص من لاعبي سموحة لعبد المنعم وحسام حسن بإستاد الإسكندرية (3)



استقبال خاص من لاعبي سموحة لعبد المنعم وحسام حسن بإستاد الإسكندرية (1)