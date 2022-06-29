شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يفوز على منتخب الدرجة الثالثة استعدادا للمحلة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي على منتخب الدرجة الثالثة بستة أهداف مقابل هدفا فى التجربة الودية التى أقيمت مساء اليوم على ملعبه بالإسماعيلية، استعدادا للارتباطات القادمة.

سجل أهداف الدراويش محمد عبد السميع وخالد النبريصي بهدفين لكلا منهما بالإضافة إلى حسن صابر وحسن ياسين.

بدأ الفريق بتشكيل مكون من أحمد عادل عبد المنعم فى حراسة المرمي، وأحمد أيمن ومحمد نصر ومحمود البدري وعمرو الحلواني فى خط الدفاع، ومحمد مخلوف ومحمد عبد السميع ومدحت فقوسه وجان موريل ووجيه عبد الحكيم فى خط الوسط، حازم مرسي فى خط الهجوم.

وشارك في الشوط الثاني كمال السيد ومحمود عبد الله واياد العسقلاني وعبد الله محمد وعبد الله السعيد، ومحمد البحيري وسايكو كونتيه ومروان حمدي وحسن ياسين وخالد النبريصي وحسن صابر.

والجدير بالذكر أن هذه المباراة تأتي فى إطار استعدادات الفريق لمواجهة غزل المحلة مساء الأحد المقبل على ملعب المقاولون العرب بالقاهرة، فى إطار نصف نهائي كأس رابطة الأندية المحترفة.