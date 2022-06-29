شكرا لقرائتكم خبر عن وصول الأهلى وسموحة إلى ملعب الإسكندرية قبل مباراتهما بالدورى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل فريقا الأهلي وسموحة إلى استاد الإسكندرية استعدادا لخوض المباراة التي تجمعهما مساء اليوم، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ23 من بطولة الدوري الممتاز.

وخاض الأهلي تدريباته الماضية على ملعب التتش بعد الفوز على بيراميدز الأحد الماضي بهدفين لهدف، ضمن منافسات ربع نهائي نسخة العام الماضي من بطولة كأس مصر.

وعقب مران الأمس توجه الفريق للإسكندرية للمبيت بها قبل خوض مباراة الليلة التي تُعد إحدى المحطات القوية في طريق الأهلي نحو الفوز ببطولة الدوري الممتاز.

ويدخل الأهلي مباراة الليلة وفي رصيده 44 نقطة جمعها من 19 مباراة، حيث فاز في 13 مباراة وتعادل في 5 وخسر مباراة واحدة، وسجل الأهلي 42 هدفاً فيما استقبلت شباكه 15هدفاً.

أما سموحة فيدخل المباراة برصيد 36 نقطة جمعها من 22 مباراة، حيث فاز في 9 مباريات وتعادل في مثلها وخسر 4 مواجهات، وسجل 33 هدفاً وسكن شباكه 28 هدفاً.



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