شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس نادى العبور: اتحاد الكرة نصفنا وهدفنا البقاء فى القسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر المستشار طارق ربيع رئيس نادى العبور، عن سعادته بقرار اتحاد الكرة بأحقية نادى العبور إلى القسم الثانى بعد الشكوى المقدمة من بعض الأندية ضد النادى لإشراكه لاعبا مزور فى تاريخ مواليده.

وقال رئيس نادى العبور فى تصريحات خاصة: أشكر اتحاد الكرة على منح الحق لأصحابه، وأن صعود العبور جاء بعد تعب مدته 4 سنوات منذ المجلس السابق لللنادى والذى أقدم له كل الشكر على ما قدمه وجئنا لكى نكمل ما بدأه.

وتابع المستشار طارق ربيع: أقدم الشكر أيضا للجهاز الفنى واللاعبين على المجهود الكبير الذى قدموه خلال موسم طويل فى الدرجة الثالثة واستحقوا عن جدارة التأهل للممتاز ب، ونسعى إلى الحفاظ على وجودنا فى القسم الثانى فى الموسم المقبل.

وأوضح رئيس العبور: أنا هدف النادى هو البقاء فى القسم الثانى الموسم المقبل، وسيتم تدعيم صفوف الفريق، ولكن سيكون الاعتماد الأكبر على أبناء النادى والناشئين، وننتظر وجود راعى للفريق للمساعدة فى بقاء الممتاز ب وتحقيق الطموح الأكبر بالتأهل إلى الممتاز ب.

جدير بالذكر أن اتحاد الشرطة كان قد قدم شكوى لاتحاد الكرة من أجل المطالبة بالتأهل للقسم الثانى على حساب العبور المتصدر بسبب وجود تزوير فى سن اللاعب رضا محمد حسن من مواليد 2001، مؤكدين أن سنه أكبر من المقيد به.