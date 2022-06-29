شكرا لقرائتكم خبر عن مروان حمدى يقود هجوم سموحة أمام الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن عبد الحميد بسيونى المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى سموحة تشكيل الفريق السكندرى استعدادا لمواجهة الأهلى في المباراة المقرر لها بعد قليل على استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة 23 من عمر مسابقة الدورى العام.

وجاء تشكيل سموحة كالآتي:

حراسة المرمى: الهاني سليمان

الدفاع: شريف رضا – أحمد حكم – أحمد بيكهام – خالد عبد الفتاح

الوسط: محمد متولي "كناريا" – حمدي علاء

أمامهما: مصطفى الخواجة – حسين فيصل – عبد الكبير الوادي - مروان حمدى.

وقررت لجنة الحكام إسناد إدارة المباراة للحكم الدولي محمود البنا، ويعاونه محمود أبو الرجال ويوسف البساطي، والحكم الرابع عمرو رمضان، وفي غرفة تقنية الفيديو عمرو الشناوي ويعاونه محمد محمود لطفي.

ويحتل فريق الأهلى المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى برصيد 44 نقطة بعدما لعب 19 مباراة فاز فى 13 لقاء وتعادل فى خمسة لقاءات وخسر مباراة وسجل لاعبوه 42 هدفا وتلقت شباكهم 15 هدفا، فيما يحتل سموحة المركز الخامس برصيد 36 نقطة بعدما لعب 22 مباراة فاز فى 9 مواجهات وتعادل فى مثلهم وخسر أربعة مباريات وسجل 33 هدفا وتلقت شباكه 28 هدفا.