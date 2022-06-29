شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يهاجم سموحة بـ محمد شريف وطاهر محمد طاهر وقفشة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن سامى قمصان المدير الفني للأهلى تشكيلة الفريق التي ستخوض لقاء سموحة في المباراة المقررة بينهما بعد قليل باستاد الإسكندرية في الجولة الـ23 للدورى..

وجاء التشكيل على النحو التالى : -

حراسة المرمى : محمد الشناوى

خط الدفاع : رامى ربيعة – ياسر إبراهيم – محمد هانى – على معلول

خط الوسط : اليو ديانج – صلاح محسن - قفشة - طاهر محمد – احمد نبيل كوكا

خط الهجوم : محمد شريف

دكة البدلاء حمدى فتحى – حسام حسن – وليد سليمان – ايمن اشرف – حسين الشحات – على لطفى – محمد عبد المنعم – كريم فؤاد – زياد طارق.