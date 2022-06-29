شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يهاجم سموحة بـ محمد شريف وطاهر محمد طاهر وقفشة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن سامى قمصان المدير الفني للأهلى تشكيلة الفريق التي ستخوض لقاء سموحة في المباراة المقررة بينهما بعد قليل باستاد الإسكندرية في الجولة الـ23 للدورى..
وجاء التشكيل على النحو التالى : -
حراسة المرمى : محمد الشناوى
خط الدفاع : رامى ربيعة – ياسر إبراهيم – محمد هانى – على معلول
خط الوسط : اليو ديانج – صلاح محسن - قفشة - طاهر محمد – احمد نبيل كوكا
خط الهجوم : محمد شريف
دكة البدلاء حمدى فتحى – حسام حسن – وليد سليمان – ايمن اشرف – حسين الشحات – على لطفى – محمد عبد المنعم – كريم فؤاد – زياد طارق.