شكرا لقرائتكم خبر عن شوط أول سلبى بين بيراميدز وإنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول من عمر مباراة بيراميدز وإنبى التى تجمعهما حاليًا على استاد الدفاع الجوى، ضمن لقاءات الجولة 23 على استاد الدفاع الجوي، بالتعادل السلبى بين الفريقين.

سيطر فريق بيراميدز على مجريات الدقائق الأولى، وفى الدقيقة 15 ألغى الحكم هدف عالمى سجله عبد الله السعيد، بداعى وقوعه فى مصيدة التسلل.

وفى الدقيقة 26 سدد فخر الدين بن يوسف كرة قوية تصدى لها محمود جاد ببراعة، وفى الدقيقة 44 خرج أسامة جلال للإصابة، ودخل أحمد سامى بديلاً له.

ويضم تشكيل بيراميدز كلاً من: حراسة المرمى أحمد الشناوي، خط الدفاع علي جبر - أسامة جلال - أحمد فتحي - حسين السيد، خط الوسط وليد الكرتي - بلاتي توريه - عبد الله السعيد - رمضان صبحي - إسلام عيسى، خط الهجوم فخر الدين بن يوسف.

ويتواجد على مقاعد البدلاء: مهدي سليمان - إيريك تراوري - أحمد توفيق - نبيل دونجا - هشام محمد - محمد حمدي - فخري لاكاي - أحمد سامي - دودو الجباس.

فيما ضم تشكيل إنبى كلاً من حراسة المرمى محمود جاد، خط الدفاع علي فوزي - خالد رضا - إبراهيم القاضي - مصطفى دويدار، خط الوسط أحمد العجوز - عبد الرحمن عماد - زياد كمال - دينو بيتر - مصطفى شلبى، خط الهجوم جون إيبوكا.

ويحتل بيراميدز المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى برصيد 46 نقطة جمعها من 22 مباراة، حيث حقق الفوز فى 14 مباراة وتعادل فى 4 مواجهات وخسر مثلها، وسجل لاعبوه 35 هدفا واستقبل 15 هدفا.

ويحتل الفريق المركز العاشر برصيد 26 نقطة من 22 جولة، حيث حقق الفوز فى 5 مباريات وتعادل فى 11 لقاء وخسر 6 مواجهات، وسجل لاعبوه 26 هدفا واستقبلوا 28 هدفا.