تمديد الموعد النهائي لاستضافة أمم آسيا 2023

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مدد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم (AFC) الموعد النهائي لاستلام عطاءات الاتحادات الوطنية الأعضاء في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم (MAs) الراغبة باستضافة كأس آسيا 2023 من التاريخ الأصلي 30 يونيو 2022 إلى 15 يوليو 2022. وكان الاتحاد الآسيوي وجه دعوة إلى جميع الاتحادات الأعضاء لاستضافة كأس آسيا 2023 في 31 مايو 2022. جاء ذلك بعد قرار اعتذار الصين بانسحابها من استضافة كأس أمم آسيا 2023 بسبب كورونا وما يترتب على ذلك من التفويض الممنوح لإدارة الاتحاد الآسيوي. وسيكون هناك مؤتمر للاتحاد الآسيوي لكرة القدم 2022 وذلك لتحديد شروط ومتطلبات عملية تقديم العطاءات بشكل عاجل لإيجاد مضيف بديل للمنافسة. وسيكون هناك مؤتمر للاتحاد الآسيوي لكرة القدم 2022 وذلك لتحديد شروط ومتطلبات عملية تقديم العطاءات بشكل عاجل لإيجاد مضيف بديل للمنافسة.

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