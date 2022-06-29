الاتحاد يضع الجبرين على قائمة المغادرين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ​تتجه إدارة نادي الاتحاد إلى عدم تجديد عقد لاعب محور الارتكاز عبدالعزيز الجبرين الذي انتهى بنهاية الموسم الحالي.

وكانت إدارة النادي تعاقدت مع الجبرين في أكتوبر 2020 ولمدة عامين، إلا أن مشاركة اللاعب خلال تلك الفترة محدودة في حين لازمته الإصابة لفترات طويلة ولم يشكل الإضافة الفنية للفريق كما يرى الجهازان الفني والإداري للعميد.

كما قررت إدارة النادي برئاسة أنمار الحائلي عدم تجديد إعارة المحترف البرتغالي أندريه فليبي والذي غاب عن آخر مباراة في الدوري أمام الباطن بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

وكانت إدارة النادي قد تعاقدت مع فليبي في يناير الماضي خلال فترة الانتقالات الشتوية ليحل بديلا عن قائد الفريق المصاب آنذاك المغربي كريم الأحمدي.

كما ستعقد إدارة النادي خلال الأسابيع المقبلة سلسلة اجتماعات تحضيرا لمنافسات الموسم الرياضي المقبل بدءا من تسلم تقرير المدرب كوزمين كونترا الخاص باللاعبين وتقييمهم خلال الموسم الماضي.

كما ستقرر أيضا مسألة تجديد عقد المدرب كوزمين من عدمه وبدء البحث عن محترفين محليين وأجانب جدد على ضوء احتياجات الفريق.

وكان العميد قاب قوسين أو أدنى من تحقيق لقب دوري المحترفين إلا أنه فقده في الأمتار الأخيرة لمصلحة نادي الهلال.