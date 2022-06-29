شرفيو الجبلين يناقشون ملف الكفاءة المالية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عقدت إدارة نادي الجبلين لقاء مفتوحا بمقر النادي وسط حضور عدد من أعضاء شرف ومنسوبي النادي، وتم خلال اللقاء مناقشة عدد من المواضيع المهمة التي تتعلق بمسيرة النادي وما تم إنجازه خلال الفترة الماضية ومتطلبات المرحلة المقبلة كما تم التطرق لأهمية إنهاء ملف الكفاءة المالية قبل بداية الموسم الرياضي الجديد والالتزامات المالية التي تقارب 3,211,694 مليون ريال، وتخلل اللقاء كلمة لرئيس نادي الجبلين راجح المشعل، واستعراض التطلعات المستقبلية من قبل الرئيس التنفيذي المهندس وقيان الوقيان، كما حظي اللقاء بإعلان دعم مادي من أعضاء الشرف ومحبي النادي، فيما شهد اللقاء تكريم أعضاء الشرف الذهبيين والرعاة والشركاء وموظفي النادي وأعضاء الإدارات التنفيذية، واختتم اللقاء بعدد من المداخلات والمقترحات والآراء من قبل الحضور، واتفق الجميع على توحيد الصفوف والعمل بروح الفريق الواحد ودعم النادي ماديا ومعنويا خلال الفترة المقبلة.

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