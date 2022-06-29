المدرب خالد العطوي يقود القادسية في يلو

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت إدارة نادي القادسية رسميا مع المدرب الوطني خالد العطوي وجهازه المساعد لقيادة الفريق الأول لكرة القدم في الموسم المقبل.

وحضر التوقيع من الجانب القدساوي رئيس النادي أحمد غدران، حيث تمت مراسم التوقيع بمقر النادي.

وأشاد أحمد غدران بالمدرب الوطني خالد العطوي، وبما يملكه من سيرة ذاتية جيدة، مبينا أن نجاحات العطوي السابقة مع المنتخبات السعودية والفرق التي دربها، شجعتنا لإتمام التعاقد معه، حيث إنه مدرب شاب لديه من الطموح ما يحقق تطلعات الجماهير القدساوية.

وقال «نتمنى أن يواصل العطوي مسيرة النجاح مع القادسية، وأن يكون على قدر تطلعات وطموحات جماهير النادي، واستعادة هيبة بني قادس مع النجوم الشابة في الفريق».

من جانبه اعتمد الكابتن خالد العطوي البرنامج الزمني لإعداد الفريق الأول والذي انطلق مساء أمس والذي يمتد لـ 53 يوما ويشتمل على فحوصات طبية ومعسكر داخلي وآخر خارجي.