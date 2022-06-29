ريال مدريد لا يفكر في محمد صلاح

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشفت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية أن النادي الإسباني يفكر في تعويض فشل التعاقد مع كيليان مبابي الذي قرر البقاء في باريس سان جيرمان، وإرلينج هالاند الذي تكاسل النادي في تقديم عرض لضمه ليخطفه السيتي.

وأشار التقرير إلى أن محمد صلاح ليس ضمن مفكرة الفريق لسوق الانتقالات على الرغم من توفره بصفقة لن تكون مكلفة نظرا لانتهاء عقده في الصيف القادم، كذلك استبعد بطل إسبانيا التعاقد مع باولو ديبالا، المتاح مجانا بعد نهاية عقده مع يوفنتوس، كذلك لا يفكر نادي العاصمة الإسبانية في التعاقد مع رياض محرز الذي يقترب من تجديد تعاقده مع مانشستر سيتي.

ويستعد ريال مدريد للتخلص من اللاعبين الفائضين عن الحاجة أمثال لوكا يوفيتش وماريانو دياز وبورخا مايورال، كذلك يفكر في مستقبل داني سيبايوس وماركو أسينسيو اللذين تنتهي عقودهما الصيف المقبل، ويملكان عروضا عدة بالفعل، ولم يتحرك نادي السانتياجو برنابيو لتجديد عقودهما.

في حين يضع ريال مدريد عينه على اللاعب سيرج جنابري جناح بايرن ميونخ، لكن النادي يرى أنه ليس من الضرورة التحرك لضمه، على الرغم من أن الصفقة لن تكون مكلفة لأن حالته تشبه حالة صلاح.

وحسب التقرير الإسباني فإن اللاعب الذي أراده كارلو أنشيلوتي مدرب الفريق هو جابرييل جيسوس، مهاجم مانشستر سيتي، وهو على وشك التوقيع مع أرسنال وذلك ليس لاستبعاده من ريال مدريد ولكن لأنه لا يمكن لريال مدريد التعاقد مع لاعبين لا يملكون جواز سفر أوروبيا، بالنظر لوجود 4 لاعبين أجانب في الفريق بالفعل، مما يجعل ضم المهاجم البرازيلي خيارا غير مطروح.

ريال مدريد الفريق الفائز بدوري أبطال أوروبا، يريد المحافظة على النسق، والمنافسة على كافة البطولات مع جدول سيكون أكثر ازدحاما بسبب المشاركة في كأس العالم للأندية وكأس السوبر الأوروبي بجانب البطولات المحلية، ودوري الأبطال.

لماذا لا يتعاقد الريال مع جيسوس؟

