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لوكاكو يصل ميلانو للعودة لإنترميلان

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- بواسطة أيمن الوشواش - وصل البلجيكي روميلو لوكاكو أمس إلى ميلانو لإتمام إجراءات عودته إلى إنتر على سبيل الإعارة من تشلسي الإنجليزي، وذلك بعد عام على عودته إلى الأخير قادما من «نيراتسوري».

وقال ابن الـ29 عاما بعد هبوط رحلته في مطار ميلانو-ليناتي وهو يرتدي وشاح إنتر إنه «سعيد للغاية»، وفقا مقطع فيديو بثته صحيفة «غازيتا ديلو سبورت» .

وانتظر عشرات المشجعين الهداف البلجيكي مساء الثلاثاء بعدما أعلن المدير الإداري للنادي جوزيبي ماروتا، في فترة بعد الظهر عن قرب وصول اللاعب إلى ميلانو.

ووفقا لوسائل الإعلام الإيطالية والإنجليزية، وصل تشلسي وإنتر إلى اتفاق يقضي بعودة لوكاكو إلى الفريق الذي توج معه بطلا لإيطاليا عام 2021، وذلك بعد عام من بيعه إلى فريقه السابق مقابل 115 مليون يورو.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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