لوكاكو يصل ميلانو للعودة لإنترميلان

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وقال ابن الـ29 عاما بعد هبوط رحلته في مطار ميلانو-ليناتي وهو يرتدي وشاح إنتر إنه «سعيد للغاية»، وفقا مقطع فيديو بثته صحيفة «غازيتا ديلو سبورت» الرياضية.وانتظر عشرات المشجعين الهداف البلجيكي مساء الثلاثاء بعدما أعلن المدير الإداري للنادي جوزيبي ماروتا، في فترة بعد الظهر عن قرب وصول اللاعب إلى ميلانو.
ووفقا لوسائل الإعلام الإيطالية والإنجليزية، وصل تشلسي وإنتر إلى اتفاق يقضي بعودة لوكاكو إلى الفريق الذي توج معه بطلا لإيطاليا عام 2021، وذلك بعد عام من بيعه إلى فريقه السابق مقابل 115 مليون يورو.
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