غموض يحيط بمستقبل نيمار مع سان جيرمان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نصح المدافع الدولي البرازيلي، تياغو سيلفا، مواطنه وزميله في المنتخب، نيمار بالرحيل عن باريس سان جيرمان والالتحاق به في فريق تشيلسي

وقال سيلفا، الذي سبق له اللعب مع نيمار في سان جيرمان تحت قيادة المدرب الألماني توماس توخيل الذي يشرف حاليا على تشيلسي، في تصريح للصحافة البرازيلية «يجب أن يذهب نيمار إلى تشيلسي، إن حدث ذلك سيكون أفضل، لا أعرف شيئا عن مستقبل نيمار لكنني أتمنى أن يتحقق ذلك».

ويحوم الغموص حول مصير نيمار، بعدما تناقلت وسائل إعلام فرنسية وإسبانية، أنباء عن نية الفريق الباريسي التخلي عن خدماته هذا الصيف.

ورفض رئيس باريس سان جيرمان، القطري ناصر الخليفي، قبل أيام، التأكيد على أن نيمار سيكون ضمن خطط النادي في موسم 2022-2023، كما ذكرت بعض التقارير، أن أحد الشروط التي وضعها الفرنسي زين الدين زيدان ويتمسك بها قبل قبوله تدريب الفريق الباريسي اعتبارا من الموسم المقبل، هي التخلص من النجم البرازيلي.

وتراجع مستوى نيمار بشكل كبير منذ انتقاله لسان جيرمان عام 2017، وغاب عن عدد من المباريات الهامة للنادي بسبب إصاباته المتكررة، واكتفى في الموسم الماضي بخوض 22 مباراة فقط سجل خلالها 13 هدفا.

ويبقى فريق تشيلسي أحد الأندية القليلة القادرة على منح نيمار راتبا كبيرا لكونه حاليا يتقاضى نحو 24 مليون جنيه إسترليني سنويا في باريس سان جيرمان وعقده مستمر مع الفريق حتى عام 2025.

وسيكون تشيلسي حريصا على الحصول على مهاجم جديد هذا الصيف، مع رحيل هدافه البلجيكي روميلو لوكاكو إلى إنتر على سبيل الإعارة.

من جهة ثانية كشف باريس سان جيرمان النقاب رسميا، أمس، عن القميص الأساسي الجديد للفريق، والذي سيرتديه خلال الموسم المقبل 2022-2023.

وحافظ باريس سان جيرمان على لونه التقليدي الأزرق الداكن، ولكن باختلاف بسيط في مقدمة القميص بوجود خط طولي يفصله اسم الراعي.

وشهد الفيديو الترويجي للقميص الجديد، وجود معظم نجوم الفريق وعلى رأسهم كيليان مبابي، إضافة إلى ليونيل ميسي ونيمار دا سيلفا وأشرف حكيمي.

وجاء تواجد نيمار في فيديو الإعلان عن القميص الجديد، ليقلل من أهمية أنباء رحيله قبل الموسم المقبل.

ويلعب نيمار جونيور بصفوف سان جيرمان منذ صيف 2017 عندما انضم قادما من برشلونة مقابل 222 مليون يورو، وتحدثت تقارير في الأيام السابقة عن إمكانية رحيله عن النادي الفرنسي.

نيمار مع سان جيرمان:

