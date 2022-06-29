محمد صلاح «قلب الترابيزة» على ليفربول

الشارقة - اميمة ياسر - حذر الحارس الإنجليزي السابق بول روبينسون نادي ليفربول من خسارة محمد صلاح بعد التخلي عن السنغالي ساديو ماني لمصلحة بايرن ميونخ، مشيراً إلى أن النجم المصري "قلب الطاولة" على النادي وأصبح في موقف قوة حالياً بعدما رفض النادي الموافقة على طلباته المالية في وقت سابق وفق ما نشرته العربية.

صلاح في موقف قوة

وقال روبنسون حارس ليدز وتوتنهام السابق والذي شارك في كأس العالم 2006 مع منتخب بلاده في تصريحات لموقع "فوتبول إنسايدر": الآن أصبح صلاح في موقف قوة ويقود المفاوضات بكل أريحية عقب رحيل زميله ماني إلى بايرن ميونخ.

كيف غادر ماني

وتابع حارس ليدز وتوتنهام السابق : لا أفهم كيف غادر ماني ليفربول، كان في أحد أكبر الأندية بالعالم وينافس بقوة على جميع البطولات وخلفه جماهير عاشقة، حتى الآن أحاول استيعاب ما حدث لكن لم أنجح.

وأضاف : قرار ماني بالخروج منح صلاح الكثير من النفوذ في مفاوضاته مع ليفربول، فبغض النظر عن التعاقدات الجديدة للنادي، لا يمكن لـ"الحمر" التخلي عن اثنين من المثلث الهجومي في فترة وجيزة، ولهذا سيرضخ لطلبات الهداف المصري.

200 ألف جنيه أسترليني

وينتهي عقد صلاح مع ليفربول الصيف المقبل، إذ فشل الطرفان بالوصول إلى اتفاق لتجديد العقد، إذ يطالب الهداف المصري بمضاعفة راتبه الأسبوعي البالغ 200 ألف جنيه أسترليني حالياً.