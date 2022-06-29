شكرا لقرائتكم خبر عن الكاف يؤكد بالمستندات إدانة كيروش فى عقوبة الـ 25 ألف دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" إدانة البرتغالى كارلوس كيروش، مدرب المنتخب السابق، فى مسألة غرامة الـ25 ألف دولار.

تقرير الكاف أكد أن عدم حضور الوفد المصري للمؤتمر الصحفي يوم 29 يناير الساعة 4 وربع بناء على أمر من كارلوس كيروش، وتم الاتصال بالوفد المصري الساعه 5 أكدوا أنهم أنهوا التدريب وأنهم بصدد التوجه للفندق أولا بناء على تعليمات المدير الفني كارلوس كيروش.

وتم التحقيق يوم 30 يناير في الواقعة من قبل كاف، وبسؤال الاتحاد المصري عن سبب التخلف عن الحضور أكدوا أنه بسبب الزحام، كما أنهم لم يرغبوا في مخالفة التعليمات الأمنية، بعد السماع لشهادة الشهود "إعلام الكاف" أكدوا أن الوفد المصري اتبع تعليمات مديرهم الفني في عدم الحضور، وأنه هو المسئول الأول عن المخالفة، والعقوبة شخصية على كارلوس كيروش ولا يجوز للاتحاد تحملها لأنها ستكون مخالفة مالية عليه.