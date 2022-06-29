شكرا لقرائتكم خبر عن هنا جودة تتأهل لربع نهائى تنس الطاولة بمنافسات ألعاب البحر المتوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهلت هنا جودة، لاعبة المنتخب الوطنى لتنس الطاولة، للدور ربع النهائى فى منافسات دورة ألعاب البحر المتوسط بعد الفوز على منافستها التونسية 4-0 في ثالث لقاءاتها بدور المجموعات الثاني من منافسات تنس الطاولة بدورة ألعاب البحر المتوسط المقامة بمدينة وهران الجزائرية.

هنا جودة ضمنت بفوزها التأهل للدور ربع النهائي من منافسات فردي السيدات بعدما خسرت مباراة وفازت في مباراتين من دور المجموعات الثاني.

وكانت هنا جودة، لاعبة المنتخب الوطني لتنس الطاولة، قد حققت فى الفوز على منافستها الصربية بنتيجة 4 -1 في مباراة الجولة الثانية من دور المجموعات الثاني بمنافسات تنس الطاولة في دورة ألعاب البحر المتوسط بمدينة وهران بالجزائر.

ويتبقى لهنا جودة مباراة تخوضها مساء اليوم، في إطار نفس الدور لحسم التأهل إلى دور الثمانية من منافسات فردي السيدات بعدما خسرت اللقاء الأول صباح اليوم.

وكان عمر عصر لاعب المنتخب الوطنى لتنس الطاولة نجح فى الفوز على بطل تركيا 4 / 2 فى أول منافسات دور المجموعات الثانى لمنافسات فردى الرجال بدورة ألعاب البحر المتوسط، وتتبقى له مواجهتان فى هذا الدور.

فيما خسرت هنا جودة لاعبة المنتخب الوطنى لتنس الطاولة أمام بطلة اليونان 4 / 2 فى أول مواجهات الدور الثانى للمجموعات لدورة ألعاب البحر المتوسط.