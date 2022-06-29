شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر بالأهلى: يانكون يتولى مسئولية الإشراف على حراس مرمى قطاع الناشئين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر بالنادي الأهلي أن البلجيكي ميشيل يانكون سيتولى منصب الإشراف على حراس مرمى قطاع الناشئين بالقلعة الحمراء في الفترة القادمة، بعد رفض البرتغالي ريكاردو سواريز المدير الفني المرتقب للفريق الأحمر استمراره في جهازه وفضل استقدام مدربا لحراس المرمى في الجهاز المساعد له في تدريب الأهلي.

وأكد المصدر أن مسئولي الأهلي اتفقوا مع يانكون على تولي مهمة الإشراف على حراس مرمى قطاع الناشئين بالنادي من أجل تطوير مهارات الحراس، لاسيما وأن قطاتع الناشئين يوجد به خبير أجنبي وهو الكرواتي ميشيل بروكيتش، وسيساعد في تحقيق طموحات الإدارة في تطوير مستوى فرق القطاع المختلفة.

ويعمل يانكون في الأهلي منذ قدوم السويسري رينيه فايلر واستمر معه في جهاز بيتسو موسمياني، وكذلك في الجهاز الفني المؤقت بقيادة سامي قمصان.

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في التاسعة والنصف من مساء اليوم، الأربعاء، مع سموحة باستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الـ23 من بطولة الدوري الممتاز.

وخاض الأهلي تدريباته الماضية على ملعب التتش بعد الفوز على بيراميدز الأحد الماضي بهدفين لهدف ضمن منافسات ربع نهائي نسخة العام الماضي من بطولة كأس مصر.

وعقب مران الأمس توجه الفريق للإسكندرية للمبيت بها قبل خوض مباراة الليلة التي تُعد إحدى المحطات القوية في طريق الأهلي نحو الفوز ببطولة الدوري الممتاز.

ويدخل الأهلي، مباراة الليلة وفي رصيده 44 نقطة جمعها من 19 مباراة، حيث فاز في 13 مباراة وتعادل في 5 وخسر مباراة واحدة، وسجل الأهلي 42 هدفاً فيما استقبلت شباكه 15هدفاً.

أما سموحة، فيدخل المباراة برصيد 36 نقطة جمعها من 22 مباراة، حيث فاز في 9 مباريات وتعادل في مثلها وخسر 4 مواجهات، وسجل 33 هدفاً وسكن شباكه 28 هدفاً.