شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الشناوى يعود لحراسة مرمى بيراميدز بعد غياب 360 يوما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد أحمد الشناوى لحماية عرين بيراميدز بعد غياب 360 يوما بسبب الإصابة، وذلك أمام إنبى في المباراة المقامة حاليا بين الفريقين على استاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة 23 من عمر مسابقة الدورى العام.

الجدير بالذكر أن أحمد الشناوى تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي يوم 4 يوليو من العام المنقضى، وكانت الإصابة أمام إنبى ليعود الحارس إلى الملاعب من بوابة الفريق البترولى أيضا.

وجاء تشكيل بيراميدز كالتالى: حراسة المرمى: أحمد الشناوي، خط الدفاع: علي جبر - أسامة جلال - أحمد فتحي - حسين السيد، خط الوسط: وليد الكرتي - بلاتي توريه - عبد الله السعيد - رمضان صبحي - إسلام عيسى، خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف.

بينما ضم تشكيل إنبى: حراسة المرمى : محمود جاد، خط الدفاع: علي فوزي - خالد رضا - إبراهيم القاضي - مصطفى دويدار، خط الوسط: أحمد العجوز - عبد الرحمن عماد - زياد كمال - دينو بيتر - مصطفى شلبى، خط الهجوم: جون إيبوكا.

ويحتل بيراميدز المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى برصيد 46 نقطة جمعها من 22 مباراة، حيث حقق الفوز فى 14 مباراة وتعادل فى 4 مواجهات وخسر مثلها، وسجل لاعبوه 35 هدفا واستقبل 15 هدفا.

بينما يحتل إنبى المركز العاشر برصيد 26 نقطة من 22 جولة، حيث حقق الفوز فى 5 مباريات وتعادل فى 11 لقاء وخسر 6 مواجهات، وسجل لاعبوه 26 هدفا واستقبلوا 28 هدفا.