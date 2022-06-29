شكرا لقرائتكم خبر عن عمر عصر يتأهل لربع نهائى تنس الطاولة بالبحر المتوسط بعد اعتذار المنافس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حجز عمر عصر، لاعب منتخب تنس الطاولة، مقعده فى منافسات ربع نهائي دورة ألعاب البحر المتوسط التى تقام بالجزائر. وجاء تأهل عصر لربع النهائي بعد اعتذار منافسه البرتغالي للإصابة.

وكان عمر عصر، لاعب المنتخب الوطنى لتنس الطاولة، نجح فى الفوز على بطل تركيا 4 / 2 فى أول منافسات دور المجموعات الثانى لمنافسات فردى الرجال بدورة ألعاب البحر المتوسط، وتتبقى له مواجهة فى هذا الدور.

ونجحت هنا جودة، لاعبة المنتخب الوطني لتنس الطاولة، فى الفوز على منافستها الصربية بنتيجة 4 -1 في مباراة الجولة الثانية من دور المجموعات الثاني بمنافسات تنس الطاولة في دورة ألعاب البحر المتوسط بمدينة وهران بالجزائر.