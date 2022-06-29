شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: اعتذار بيتكوفيتش لأسباب خاصة ولم يحدث خلاف بسبب جهازه المعاون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مسئولو اتحاد الكرة أن اعتذار الكرواتي فلاديمير بيتكوفيتش عن تدريب منتخب مصر جاء لأسباب خاصة به، ولم يتم التطرق من قريب أو بعيد لمسألة الجهاز المعاون، ولم يحدث أى خلاف في هذا الشأن.

وقرر مجلس إدارة اتحاد الكرة تأجيل الإعلان عن المدرب الجديد لمنتخب مصر للتأني في اختيار أفضل الأسماء المطروحة. واعتذر الثنائى باولو سوزا وفيلاديمير بيتكوفيتش عن تولى المهمة، وهو ما دفع اتحاد الكرة التأجيل.