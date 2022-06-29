شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الرياضة تنظم مهرجان الجلالة احتفالا بثورة 30 يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنظم وزارة الشباب والرياضة النسخة الثانية من مهرجان الجلالة الرياضي، وذلك برعاية وحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب، احتفالا بثورة الـ30 من يونيو.

ويقام المهرجان في مدينة الجلالة على طريق السويس غدا الخميس احتفالا بالذكرى التاسعة لثورة 30 يونيو. ونجحت وزارة الرياضة في توفير أتوبيسات مكيفة vip للصحفيين والإعلاميين، استعدادا للتحرك من أمام ديوان عام وزارة الشباب والرياضة فى تمام الساعة السادسة صباح غد الخميس.