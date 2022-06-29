شكرا لقرائتكم خبر عن ضحى هانى تحصد برونزية الريشة الطائرة بعد الخسارة من بطلة تركيا بدورة البحر المتوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصدت ضحى هاني، لاعبة منتخب مصر للريشة الطائرة، ميدالية برونزية جديدة لبعثة مصر المشاركة في دورة ألعاب البحر المتوسط في مدينة وهران بالجزائر.

وخسرت ضحى هاني في منافسات الدور نصف النهائي، والذي وصلت إليه لأول مرة في إنجاز تاريخي، من لاعبة تركيا بنتيجة ٢/٠، لتحقق اللاعبة الميدالية البرونزية، وبذلك يصبح رصيد بعثة مصر 20 ميدالية بينهم 5 ذهب و5 فضية و10 برونز.

وكان محمد عبد الموجود حقق الميدالية الذهبية لمنافسات وزن 66 كجم جودو بعد الفوز على بطل إيطاليا في المباراة النهائية بالايبون.

وحقق على زهران الميدالية البرونزية فى منافسات الجمباز بعدما احتل المركز الثالث برصيد 14.6، واحتل اللاعب المصرى عمر عبد الرحمن المركز الخامس بعدما حصل على 14.2 ضمن نفس الفعاليات، ليفشل فى تحقيق أى ميدالية.

كما توج عزمي محيلبة بالميدالية البرونزية في منافسات الرماية إسكيت لدورة ألعاب البحر المتوسط المقامة حاليا فى وهران بالجزائر.